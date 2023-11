Tempête Ciaran. Souvent touchée par les intempéries, Asnelles se prépare : "La mairie dispose des sacs de sable pour stopper l'eau"

"Ce sont les premières tempêtes d'automne, on en verra d'autres." François Garnavault, directeur du centre de loisirs nautique d'Asnelles, n'est pas tellement inquiet par l'arrivée de Ciaran, menaçant les côtes normandes. Cette petite commune, située tout proche d'Arromanches-les-Bains, est particulièrement touchée à chaque fois qu'un gros coup de vent, couplé à une forte marée, touche son littoral.

Inondations et kayak

"Lors de la tempête Xynthia, en 2010, le centre nautique avait été inondé. Je me souviens avoir navigué en kayak de l'entrée du centre jusqu'à l'accueil, en sourit maintenant le champion de char à voile. On était surpris de voir autant d'eau dans le village au réveil. On a fait venir les pompiers, qui ont évacué tout le surplus d'eau."

Pour cette autre habitante, tranquillement en train de jouer à la pétanque, les derniers dégâts en date sont récents. Il y a trois ans, environ vingt centimètres d'eau ont investi son logement. Pas de grosse détérioration selon elle, mais plus d'une journée à éponger le sol.

Ranger tout le matériel

Des mesures ont été prises depuis ces différents épisodes. Puisque la rivière coulant dans Asnelles, la Gronde, est à l'origine de ces inondations lors de tempêtes, un système de pompage a été installé. "Chaque année avant l'automne, la mairie dispose des sacs de sable pour stopper l'eau et éviter qu'elle ne passe au-dessus de la digue", affirme François Garnavault.

De son côté, il va "lester les catamarans", mais aussi "retirer les drapeaux", pour éviter tout dégât causé par ce fort vent annoncé. Evidemment, les cours de char à voile seront annulés, "nous ne prenons aucun risque". Mais pas de grosse inquiétude. "Ce sera moins violent que Xynthia, espère-t-il. Car c'est un vent sud, sud-ouest, donc il ne vient pas de la mer. Ici, nous sommes protégés par la pointe du Cotentin." Autre motif d'espoir : "Les coefficients de marée vont baisser." Visiblement, il dormira sur ses deux oreilles mercredi soir !