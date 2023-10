Tempête Ciaran. Risques de submersions et d'inondations, des rafales à plus de 130km/h attendues en Normandie

La façade Ouest de la France se prépare à subir une importante tempête cette semaine. Nommée Ciaran, elle menace fortement la Normandie entre le mercredi 1er novembre au soir et le jeudi 2 novembre, avec "des vents pouvant atteindre 150km/h près des côtes bretonnes et un risque de submersion marine sur le littoral atlantique et de la Manche", prévient Météo France. Dans les terres, les rafales devraient avoisiner les 100km/h, alors que c'est la pointe du Cotentin, dans la Manche, qui pourrait être le secteur normand le plus touché, selon le prévisionniste François Gourand.

"Ces forts vents seront accompagnés de vagues très importantes, de six à huit mètres sur les côtes de la Manche", a-t-il également annoncé. C'est lors de la pleine mer que les risques de submersions marines sont les plus forts, soit entre 12h et 14h le jeudi 2 novembre sur la façade de la Manche.

A noter que de fortes pluies sont attendues, alors que les sols sont déjà bien gorgés d'eau sur certains secteurs, de quoi craindre des inondations. Enfin, le prévisionniste avertit de possibles chutes d'arbres, arrachés par le vent, recommandant ainsi vivement de ne pas sortir lorsque les vents sont les plus forts, et d'éviter de s'approcher des côtes.

Avec AFP