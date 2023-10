Orne. Un adulte et trois enfants retrouvés morts dans l'incendie de leur maison

Un dramatique incendie ce jeudi 19 octobre sur la commune de Bretoncelles. Vers 5 h 30, les pompiers de l'Orne ont été appelés pour l'incendie d'une maison. A leur arrivée, le logement était totalement embrasé. A l'intérieur, quatre personnes ont été retrouvées mortes : un adulte et trois enfants. D'importants moyens ont été engagés. 45 pompiers étaient sur place au plus fort de l'intervention. Les pompiers de Bretoncelles ont maîtrisé l'incendie vers 9 h 30, a précisé Paul Bourgeois, directeur de cabinet du préfet de l'Orne.

Une cellule psychologique a été mise en place dans la salle des fêtes de la commune. L'âge et l'identité des victimes, pas plus que l'origine possible du sinistre, n'ont été communiqués jeudi matin.

Selon le maire Daniel Chevée, la famille qui vivait dans ce logement était composée de cinq membres. Le père serait sain et sauf, selon lui. Le couple était bien inséré dans le milieu associatif local, a précisé l'élu.

Avec AFP.