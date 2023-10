Agglo de Dieppe. Où va s'installer l'aire de grand passage des gens du voyage ?

C'est une obligation légale. Le territoire de l'agglomération Dieppe-Maritime devait se doter d'une aire de grand passage pour accueillir les rassemblements estivaux des gens du voyage.

Après des années de retard et de multiples débats, la question a finalement été tranchée lors d'un vote en conseil communautaire, lundi 2 octobre. Un terrain a été retenu en périphérie d'Arques-la-Bataille, à proximité du viaduc de la Scie. Ce terrain isolé et appartenant à l'État est tout proche de la nouvelle portion de la RN27. Son aménagement est estimé à 870 000 euros, pour mettre en place notamment un contrôle des accès et une ceinture végétale autour du site. Le terrain, qui doit encore être cédé par l'État, devrait être prêt à accueillir les gens du voyage, si les autorisations et les subventions sont accordées, d'ici l'été 2024.

La troisième aire de Seine-Maritime

Jusqu'à maintenant, l'agglomération de Dieppe disposait déjà d'une aire de grand passage au Val d'Arquet, sur la route entre Dieppe et Le Tréport, pour accueillir environ 150 caravanes, mais elle ne répondait pas à l'ensemble des normes qui sont imposées. À l'été 2023, un afflux massif de caravanes de gens du voyage pour des rassemblements qui n'avaient pas été annoncés a vu cette aire se retrouver saturée. Beaucoup ont dû, sans autorisation, investir d'autres terrains, comme l'aérodrome de Saint-Aubin-sur-Scie.

Légalement, la Seine-Maritime devrait comporter six aires de grand passage. Celle de Dieppe-Maritime sera la troisième à être mise en place, après Le Havre et Fécamp. Sur la Métropole de Rouen, la création d'une telle aire a été actée par la préfecture, à défaut d'un vote des élus métropolitains, sur la commune de Tourville-la-Rivière.