Fécamp. Gens du voyage : bientôt une aire pour 200 caravanes sur le plateau Saint-Jacques

Fécamp sera bientôt dotée d'une aire de grand passage, destinée à la communauté des gens du voyage. Le terrain retenu est un champ d'environ trois hectares, situé sur le plateau Saint-Jacques, en bordure de l'aire d'accueil de trente places déjà existante, où une quinzaine de familles vivent presque en permanence, bénéficiant d'un suivi social.

Le préfet Jean-Benoît Albertini a confirmé l'aide de l'État sur ce projet.

Cette aire, plus grande, pourra accueillir jusqu'à 200 caravanes. Elle sera principalement utilisée pendant l'été par des communautés qui s'y installent sur de courtes périodes, pour une quinzaine de jours environ. La communauté d'agglomération va investir 400 000 euros pour y installer l'eau, l'électricité et aménager un giratoire afin de faire entrer et sortir les véhicules sur le terrain en toute sécurité. Elle a également déboursé 400 000 euros pour acquérir ce terrain à un agriculteur.

Éviter les dégradations

"C'est un espace qui était déjà utilisé depuis plusieurs années par les grands groupes de voyageurs, qui sont toujours à la recherche d'un terrain de verdure, bien exposé, loin des populations", note Laurent Vasset, président de Fécamp Caux Littoral. Il est toutefois arrivé que des communautés n'ayant pas connaissance de cet emplacement s'installent "sur des terrains annexes, souvent des terrains de sport des communes voisines, entraînant d'importantes dégradations. Il était nécessaire de trouver une solution pérenne pour préserver nos infrastructures".

Le terrain va être doté d'eau et d'électricité pour accueillir les groupes de passage.

La Seine-Maritime devrait compter cinq aires de grand passage comme celle-ci, ce qui porterait à environ un millier de places la capacité du département. Actuellement, seule l'agglomération du Havre est en conformité avec la loi. Fécamp le sera bientôt. Le préfet de la Seine-Maritime, présent sur le plateau Saint-Jacques mercredi 6 septembre, a annoncé une subvention de 30 % du montant de l'investissement pour cette aire, qui devrait être mise en service en 2024. L'occasion pour Jean-Benoît Albertini d'avancer un argument sécuritaire : "Si des groupes se présentent et débordent sur des propriétés publiques ou privées qui ne sont pas prévues pour cela, le fait d'avoir une aire de grand passage permet aux forces de l'ordre d'intervenir pour procéder si nécessaire à l'évacuation."

La Seine-Maritime a accueilli deux fois plus de caravanes pendant l'été 2023 que l'année précédente.