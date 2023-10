Triathlon de Deauville. Les inscriptions viennent d'ouvrir

C'est un événement sportif majeur du département et au-delà : le Triathlon de Deauville revient du 13 au 16 juin 2024. Les inscriptions ouvrent ce jeudi 5 octobre pour cette 13e édition, qui comporte différentes épreuves (full distance, distance olympique, découverte…)

Les organisateurs espèrent atteindre 10 000 participants cette année. L'an dernier, plus de 9 000 personnes avaient répondu présent pour participer au plus grand rassemblement de triathlètes en France et le troisième au niveau mondial.

