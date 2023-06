Deauville. À 38 ans, Marion Guillois participe à son premier triathlon

Tout est parti d'un cadeau d'anniversaire. Professeure d'EPS à Caen, Marion Guillois va s'essayer à son tout premier triathlon ce dimanche 18 juin, au triathlon international de Deauville. Basketteuse, elle a décidé de se lancer dans l'aventure en accompagnant une amie qui se préparait elle-même au triathlon. "Mon mari m'a offert l'inscription comme cadeau !", sourit-elle, totalement excitée par le challenge. À 8 h 30 dimanche, aux côtés d'environ 2 000 autres participants, elle sera sur la ligne de départ du DO750, une épreuve qui combine 750 m de nage en mer, 38 km de vélo et 10 km de course à pied sur les planches deauvillaises.

"Quand je roule à vélo, j'ai mal aux fesses !"

Voilà plusieurs mois qu'elle s'y prépare. "Le plus difficile était de se mettre au vélo. Quand je roule, j'ai hyper mal aux fesses !", plaisante-t-elle, si bien que cette grande sportive a investi dans une nouvelle selle de vélo. Elle envisage même d'acheter un vélo dans les prochains mois. "Je n'avais jamais fait autant de kilomètres que lors de ma première sortie (40 km, ndlr) !" Pour le reste, la Normande a pu compter sur ses amis pour lui prêter du matériel.

"Mon challenge est de le finir"

Pour être prête le jour J, Marion, 38 ans, s'est entraînée sur les trois épreuves mais aussi aux transitions, la partie la plus redoutée des débutants. "Je n'ai pas encore affiné ma tenue pour les transitions. Ce que j'ai peur, c'est de partir trop vite sur la course à pied et finir complètement épuisée ! Je n'ai jamais enchaîné natation, vélo et course, je me garde ça pour le jour J, explique-t-elle sans se fixer d'objectif de temps très précis. Mon challenge est de le finir. Si j'y arrive, je serai fière de moi !" Passer la ligne d'arrivée serait déjà une belle récompense.

9 000 participants sont attendus sur les planches de Deauville ce week-end du 16 au 18 juin pour le plus grand triathlon de France.