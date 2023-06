[Interview exclusive]. Plus de 9 000 participants au Triathlon de Deauville

Il est Le rendez-vous annuel pour les passionnés de triathlon. Le Triathlon de Deauville, qui a lieu du vendredi 16 au dimanche 18 juin, se déroule dans un cadre d'une grande élégance, proposant toutes sortes de courses pour satisfaire un maximum de participants comme le full distance, le "distance olympique" ou encore le "parcours découverte". Des stands, des animations permettront aussi aux accompagnateurs et aux visiteurs d'y trouver leur compte.

Vincent Eudier, co-organisateur du Triathlon, nous en dit plus sur cet incroyable week-end sportif à venir.

Découvrez les raisons du succès de cet événement sportif majeur :

Les raisons du succès de cette épreuve Impossible de lire le son.

Quels sont les temps forts à ne pas manquer ? :

Les temps forts à ne pas manquer Impossible de lire le son.

Un village et des animations seront proposés au grand public :

Un village et des animations au programme Impossible de lire le son.

Durabilité, inclusivité, responsabilité, voici la devise du Triathlon de Deauville :

La devise du Triathlon de Deauville Impossible de lire le son.

Parmi les engagés, Yohann Diniz, ce grand marcheur qui pour la première fois participera à un grand Triathlon de Deauville :

Yohann Diniz, le marcheur sera sur la ligne de départ Impossible de lire le son.

Tout un accompagnement est mis en place pour les participants afin d'être le mieux préparé possible :

Un accompagnement jusqu'au jour j de l'épreuve Impossible de lire le son.

De plus en plus d'entreprises participent à des événements sportifs d'envergure pour des questions de cohésions et de liens professionnels :

Le sport comme créateur de cohésion professionnelle Impossible de lire le son.

Découvrez l'aftermovie 2022 ci-dessous :

Infos sur triathlondeauville.com.