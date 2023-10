Water-polo. "Il a fallu faire sa place et on a réussi" : la saison reprend pour le club des Vikings de Rouen

C'est un sport assez méconnu en France. À Rouen, le club des Vikings vient de reprendre sa saison de water-polo en Nationale 3. C'est l'occasion de faire le point avec son entraîneur emblématique Hervé Canterel, bientôt disposé à passer la main pour prendre une retraite méritée.

Deux équipes séniors

Si l'équipe première évolue en Nationale 3, le club possède également une seconde équipe sénior qui évolue quant à elle au niveau régional. "La première en N3 évolue sur l'ouest de la France, notre équipe régionale nous sert de passerelle pour conserver les anciens qui s'arrêtent mais continuent pour le fun, mais aussi pour accueillir les plus jeunes qui arrivent en sénior et qui manquent d'expérience."

Trouver sa place

Dans ce sport qu'est la natation, le water-polo a parfois du mal à se faire de la place. "On a réussi à recréer ce groupe, il y avait des problèmes car c'était plutôt un gros club de natation et on était mis un peu de côté. Il a fallu faire sa place et on a réussi, vu que la section existe toujours. Guy Boissière, entraîneur de natation emblématique, a pratiqué le water-polo. Il ne voulait pas qu'il y ait d'interférence entre water-polo et natation parce qu'il y a ce côté ludique qui capte beaucoup les nageurs. Il ne voulait pas que les nageurs déforment leur style de nage. Maintenant, on arrive à avoir les deux. On opère en bonne intelligence. Quelques fois, on a des renforts qui viennent de la nage," indique le coach.

Pérenniser le club

Si le club rouennais n'a pas des ambitions débordantes, il souhaite avant tout structurer et pérenniser l'équipe pour, pourquoi pas aller voir plus haut. "La logistique est toujours compliquée à gérer, notamment en ce qui concerne les longs déplacements. Notre intérêt est de développer les sections de jeunes pour pérenniser les différentes équipes, avoir un bon vivier de joueurs."

Pour la reprise, les Vikings se sont frottés à une grosse écurie de N3 avec Cholet. Défi relevé, puisque les Rouennais se sont imposés 9 à 8. Le premier match à domicile est prévu ce samedi 7 octobre face à Cherbourg.