Eure. Emeutes urbaines après la mort de Nahel : 15 personnes arrêtées dont un mineur

La préfecture fait état de 15 personnes arrêtées, mercredi 27 et jeudi 28 septembre, dont un mineur, "dans le cadre des enquêtes liées aux émeutes urbaines du début de l'été, et plus particulièrement du pillage de l'Intermarché de La Madeleine à Évreux".

Comparution immédiate

Toujours selon les services de l'Etat, 10 d'entre elles ont été déférées, vendredi 29 septembre, devant le parquet d'Evreux en vue d'une audience de comparution dans l'après-midi, tandis que d'autres dossiers sont en cours et pourraient déboucher sur de nouvelles interpellations dans les semaines à venir.

On compte, à ce jour, 54 arrestations réalisées dans le département depuis les émeutes de cet été.