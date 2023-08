Le Petit-Quevilly. Ecole incendiée pendant les émeutes : l'assureur de la Ville rompt le contrat

C'est avec étonnement que la maire du Petit-Quevilly, Charlotte Goujon, a découvert cette semaine un courrier de l'assureur de la commune indiquant vouloir résilier le contrat d'assurance avec la collectivité. La raison de cette décision : l'incendie de l'école maternelle Robert Desnos, dans la nuit du 29 au 30 juin, au moment des violences urbaines qui ont touché le pays à la suite de la mort du jeune Nahel à Nanterre.

L'incendie de l'école maternelle en cause

"Évidemment, comme tout sinistré, on a fait une déclaration auprès de notre assurance qui nous a fait savoir par courrier qu'elle mettait fin, suite à ce sinistre, à notre contrat", déplore la p !mière magistrate. L'assureur en question va tout de même indemniser la commune pour l'incendie de l'école maternelle, "même si on va avoir des franchises importantes", observe Charlotte Goujon. Le contrat doit prendre fin "a priori" dans un mois.

Ce que déplore surtout la mairie, c'est le fait qu'il s'agisse du premier et unique sinistre déclaré depuis la signature du contrat au premier trimestre 2023. Concernant le préjudice, "il est toujours en cours d'expertise", assure la maire Charlotte Goujon. D'ailleurs, si le coût total des dégâts n'a pas encore été évalué, ce dernier pourrait être réduit du fait de la démolition prévue d'ici trois ou quatre ans de l'établissement pour laisser place à un nouveau groupe scolaire.

Un nouvel appel d'offres

Sans assureur, la commune devra donc lancer un nouvel appel d'offres conformément au code des marchés publics, une procédure contraignante selon la mairie. "On avait eu beaucoup de difficulté à trouver un assureur qui accepte de nous couvrir… Et donc oui, il va falloir qu'on se remette à la recherche d'un autre assureur", explique l'élue qui a lancé un appel à la Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure et prévoit de relancer le sénateur socialiste Didier Marie après l'avoir interpellé sur ce même sujet en mars dernier.

Contacté, l'assureur de la commune de Grand-Quevilly n'a pas encore répondu à nos sollicitations.