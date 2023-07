Eure. Mort de Nahel : Les violences urbaines se poursuivent dans tout le département

La préfecture de l'Eure a communiqué tôt dans la matinée samedi 1er juillet sur plusieurs faits qui se sont déroulés dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet à la suite de la mort du jeune Nahel, mardi 27 juin.

"Des bâtiments publics et des locaux commerciaux ont été visés par les émeutiers"

"La mobilisation des services de l'État a une fois encore été très forte tout au long de cette nuit", a indiqué la préfecture de l'Eure samedi 1er juillet dans un communiqué. Le Centre Opérationnel Départemental (COD) a été réuni à la préfecture jusqu'aux premières heures du jour. Le préfet a sollicité l'intervention de la CRS18, renforcée en fin de nuit par la CRS8, en appui des gendarmes et des policiers de l'Eure.



"Des bâtiments publics et des locaux commerciaux ont été visés par les émeutiers", a déclaré la préfecture, en particulier à Évreux, dans le quartier de la Madeleine. "Le magasin Intermarché a subi un pillage que l'intervention des policiers (CRS et effectifs de la sécurité publique de l'Eure) a fait cesser", poursuit la préfecture euroise. Les forces de l'ordre ont été prises à partie, tandis que le poste de police a été la cible d'engins incendiaires.

Lire aussi. Seine-Maritime. Émeutes après la mort de Nahel : la préfecture interdit les rassemblements au Havre et à Rouen

Un restaurant McDonald incendié à Gaillon

À Gaillon, un restaurant MacDonald a été incendié. "L'intervention des gendarmes a permis de sécuriser l'engagement des sapeurs-pompiers afin d'éviter la propagation de l'incendie aux commerces environnants", précise la préfecture de l'Eure. Les forces ont été visées par des tirs de mortiers d'artifice.

Du côté de Val-de-Reuil, d'importantes violences sont également à déplorer : des jets d'engins incendiaires contre le commissariat, l'incendie d'un bâtiment municipal, ainsi que la dégradation d'une concession automobile. Enfin, à Louviers, plusieurs incendies de véhicules ont eu lieu dans les quartiers des Acacias et Maison Rouge ; les forces de l'ordre ont essuyé de nombreux tirs de mortiers d'artifice. En revanche, à Vernon, la présence de la CR18 a permis de maintenir l'ordre public après les violences de la veille.

Lire aussi. Émeutes près de Rouen . Le jeune d'une vingtaine d'années grièvement blessé est mort, selon le parquet