Mort du jeune Chrys. Le club de Mondeville pense à "des tests cardiologiques" avant la pratique

C'est un événement qui a secoué le football régional. Vendredi 22 septembre, Chrys Diomandé, joueur de Mondeville âgé de 12 ans, est subitement décédé chez lui d'un arrêt cardiaque. Depuis, les acteurs du monde du football se mobilisent pour tenter de prévenir ce genre de drames, qui parfois, sont imprévisibles. A commencer par le président du district de football du Calvados, qui souhaite "réveiller la commission médicale".

Tests cardios, gestes de premier secours…

À Mondeville, touché de prime abord par cet événement tragique, des réflexions sont menées en interne. "La visite médicale devrait peut-être être revue avec des tests cardiologiques obligatoires avant la pratique", évoque Matthieu Chevreau, entraîneur de l'équipe fanion. D'autant plus qu'avec les dernières réformes, le certificat médical est valable 3 ans. Mettre en place un médecin référent au sein du club est aussi une piste. "Il y a des anomalies cardiaques qu'on ne peut pas observer. Un médecin pourrait peut-être nous aider pour pousser des diagnostics si besoin", poursuit l'éducateur.

Deuxième piste de réflexion : la sensibilisation auprès des entraîneurs, joueurs, bénévoles et parents sur les gestes de premiers secours. "Ils sont obligatoires pour tous les éducateurs qui entrent dans les processus de formation mais pour les autres, il faudrait faire des mises à jour régulières, poursuit l'éducateur. Proposer des rappels deux fois par an par exemple, ça ne serait pas de trop." Le club de Mondeville va se réunir ce jeudi 28 septembre pour les obsèques du jeune joueur, prévues à 11 h au cimetière de Colombelles. Une cagnotte a été mise en place pour aider la famille. Ce mercredi 27 septembre, plus de 3 700 € ont été collectés.