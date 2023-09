Mort du jeune Chrys. Le président du District de football du Calvados souhaite "réveiller la commission médicale"

Bertrand Voisin est, comme beaucoup d'acteurs du football dans le Calvados, passé par toutes les émotions. Vendredi 22 septembre, Chrys, jeune joueur de l'USON Mondeville, perdait la vie subitement chez lui, victime d'un arrêt cardiaque. La semaine passée, Junior Enam Goe, membre de l'équipe U16 de l'AF Virois, s'effondrait sur la pelouse lors d'un match de Coupe Gambardella. C'est son éducateur Noha Renouf qui lui a prodigué les premiers soins, lui permettant de ne pas succomber de ce malaise cardiaque.

Des formations non suivies

"Ces incidents me réveillent, promet Bertrand Voisin. Ils me font dire : 'tu n'as pas assez bougé ta commission médicale'." Et de poursuivre : "Il ne faut pas que ça arrive à nouveau, je vais réveiller ma commission médicale et nous allons proposer des formations à tous les éducateurs.". Mais une telle initiative avait déjà été mise en place il y a quelques années.

"J'avais sollicité notre médecin du District pour dispenser des formations à l'usage des défibrillateurs, à destination des éducateurs, mais aussi des dirigeants. Aucun club ne nous a répondu positivement", se lamente-t-il. Dans le viseur de Bertrand Voisin également, le certificat médical nécessaire pour obtenir sa licence. Avant, il était renouvelable chaque année. Désormais, un passage chez le médecin n'est nécessaire que tous les trois ans. "Je pense qu'il faut revenir sur cette décision. D'une année à l'autre, chacun a juste un petit questionnaire à remplir. S'il a eu un problème cardiaque mais qu'il ne veut pas le signaler, il ne le fait pas et peut jouer. Après, la responsabilité de chacun est engagée."

S'il faut trouver une once de positif dans ces récents malheurs, le président du District espère qu'ils vont "faire réagir un peu tout le monde". Une minute de silence sera respectée le week-end du 30 septembre au 1er octobre sur tous les terrains de Normandie. Et afin d'ériger en exemple le sauvetage de Noha Renouf, éducateur à l'AF Virois, Bertrand Voisin a formulé la demande, auprès de son club, de pouvoir le récompenser au nom du District, en présence de Junior Enam Goe.