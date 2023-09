Rouen. Teor, navette fluviale, vélos... La Métropole met l'accent sur les mobilités douces

C'est un des sujets privilégiés de la Métropole Rouen Normandie : les mobilités douces. Vendredi 15 septembre, la métropole a dévoilé ses ambitions futures sur le sujet.

La navette fluviale en continu

Pour la rentrée 2023, la collectivité a décidé "d'assurer une liaison continue entre les deux rives de la Seine". Ainsi, "la navette fluviale sera donc empruntable 7 jours sur 7 entre 7 h 45 et 18 h 45", indique-t-elle. Une nouveauté qui accompagne à la fois la disparition du parking du 108 en juin 2023 et qui anticipe la tarification du stationnement sur cette zone, prévue pour la fin d'année 2023.

Après le prolongement de la ligne T4, la création de la T5

En septembre, la ligne TEOR T4 a été prolongée sur la zone Aubette Martainville. Un prolongement qui a permis de desservir la ZAC Rouen Innovation Santé avec la mise en place de deux nouvelles stations à la Faculté de Médecine et au Medical Training Center. Les travaux ont également intégré un aménagement cyclable route de Lyons.

Concernant la ligne T5, les travaux de remise en état et d'extension des réseaux ont commencé en avril au niveau du cours Clémenceau, du boulevard d'Orléans et de la rue Ostermeyer. Les premiers marchés de travaux d'aménagement de la ligne viennent d'être attribués. Ceux-ci débuteront en novembre sur le cours Clemenceau et début 2024 sur le boulevard d'Orléans. En parallèle, la Métropole va réaliser d'importants travaux de renouvellement de ses réseaux d'eau et d'assainissement. Enfin, dans le quartier Rouen Flaubert, la création d'un pont au-dessus des voies SNCF ainsi que la plateforme et les quais T5, permettront de réaliser les travaux à partir de 2024. La fin des travaux de la ligne T5 est programmée pour le 30 novembre 2025.

De nouvelles bornes pour les vélos et un parking automatisé

En juillet, la Métropole Rouen Normandie a installé un service de vélos en libre-service, Lovélo. Celui-ci s'étend dès la mi-septembre aux communes de Sotteville-lès-Rouen et Grand-Quevilly pour en faire profiter un maximum d'habitants et de visiteurs qui pourront emprunter les nouvelles pistes cyclables, et notamment celles du boulevard de l'Europe à Rouen. Par ailleurs, d'ici à la fin du mois d'octobre, un parking sécurisé et automatisé, produit par le fournisseur la Ruche à Vélos, sera mis en service à proximité de l'avenue Jean-Jaurès au Petit-Quevilly. Il comportera au total 64 places.

