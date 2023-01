Rouen. Des balades urbaines pour parler des travaux de la ligne de bus T5

Le projet de la ligne T5 s'éclaircit. Le tracé va permettre le renforcement de la ligne T1, la desserte du nouveau quartier Rouen Flaubert, et le désenclavement du boulevard d'Orléans et du Cours Clemenceau de Rouen. Sur son site internet, la Métropole de Rouen précise que "la nouvelle ligne T5 est un projet de Bus à haut niveau de service (BHNS), une liaison expresse qui reliera en transversalité le plateau nord du territoire, depuis Mont-aux-Malades au projet Seine-Cité qui regroupe les plus grands projets métropolitains autour de l'axe Seine : Luciline, Rouen Flaubert jusqu'à Saint-Sever-Nouvelle-Gare".

"Structurer une ligne qui irait jusqu'à la future gare Saint-Sever"

La Métropole rouennaise et la Ville ont organisé plusieurs balades urbaines pour les habitants, dont une qui s'est déroulée jeudi 26 janvier. De 12 h 15 à 13 h 45, les participants ont pu en savoir plus sur les futurs aménagements du quartier du boulevard d'Orléans, où va notamment passer la future ligne T5.

Frédéric Marchand, adjoint au maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, a participé à la balade. "Le quartier d'Orléans est en pleine mutation. On voit de nouveaux immeubles, de nouveaux parcs. Nous souhaitons rénover ce quartier qui n'avait pas eu de gros travaux depuis longtemps. L'objectif de la T5 est de structurer une ligne qui irait jusqu'à la future gare Saint Sever." Et les objectifs sont nombreux pour ce projet. "Avec cette ligne T5, le but, c'est d'améliorer l'accessibilité aux circuits TEOR et de désenclaver certains quartiers dans lesquels ils ne passaient pas. Nous souhaitons aussi structurer de nouvelles offres et avancer vers un quartier plus ouvert sur le reste de la ville."

"Ces balades permettent d'avoir l'avis des habitants"

Une quinzaine de Rouennais se sont inscrits à la balade urbaine du jeudi 26 janvier. "Le circuit de la balade traverse le boulevard d'Orléans pour ensuite rejoindre Champlain. L'idée, c'est d'avoir cette structuration entre la ligne T4, T5 et de récupérer les autres lignes comme le F1 et le F7 et toutes les autres lignes qui passent sur la rive gauche. On travaille à la fois sur la mobilité et la rénovation du quartier, rappelle Frédéric Marchand. Ces balades permettent d'avoir l'avis des habitants, des citoyens, parce que c'est là qu'ils vivent, qu'ils emmènent leurs enfants à l'école. Donc monter un projet avec ces ambitions-là mérite une vraie concertation avec les habitants."

Que pensent les habitants de la ligne T5 ?

Parmi les participants de la balade urbaine, Simone Perrier, habitante du quartier d'Orléans, a fait acte de présence. "Je voulais venir pour connaître l'évolution du quartier et voir ce qui va se faire." À ses côtés, Murielle Emion, habitante du même quartier, souhaitait "en savoir plus sur le trajet de la ligne T5 parce que je n'ai pas de voiture, donc j'utilise régulièrement les transports en commun. Ça m'intéressait de savoir ce qui va se passer dans mon quartier". Pour Agnès Gaillard, riveraine, "c'est un projet qui va changer les modes de vie dans le quartier. Cette nouvelle ligne va permettre de converger vers d'autres moyens de transport en commun. La suppression du stationnement de surface va peut-être avoir un impact sur notre parking, mais on devra gérer ça en interne je pense". Tous les voisins ne sont pas du même avis. "Je suis un peu inquiet du point de vue du stationnement, car le quartier est toujours plein et surtout le week-end. Environ 300 places de parking seront supprimées, donc je m'interroge sur ce qui va se passer", confie Gérard Blanc, habitant du quartier.

Végétaliser les quais et limiter les voitures

Au-delà de la création d'une nouvelle ligne de bus, l'objectif des travaux au niveau du quartier d'Orléans de Rouen, c'est aussi "d'améliorer le cadre de vie en contribuant à la rénovation de l'espace public et à l'apaisement des circulations", rappelle la Métropole Rouen Normandie : "Ici, la renaturation des espaces sera recherchée et favorisée partout où cela est possible. La ligne T5 permettra une amélioration de la biodiversité, de la gestion de l'eau et des îlots de chaleur, du bruit et de la pollution lumineuse." Pendant la balade urbaine du jeudi 26 janvier, plusieurs sujets ont été évoqués, comme la végétalisation des quais et des toitures des stations de bus ou encore la diminution des places de parking et l'accès aux voitures dans le quartier d'Orléans. Une autre balade urbaine est programmée samedi 28 janvier, de 10 heures à 11 h 30. Le départ est prévu depuis l'école Anne Sylvestre de Rouen, située au 23 boulevard d'Orléans.