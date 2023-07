Rouen. Lovélo, le dispositif de location de vélos en libre-service, enfin disponible

Reconnaissables à leur couleur "framboise", les Lovélo ont enfin trouvé leur place à Rouen. Retardé en raison des violences urbaines consécutives à la mort de Nahel à Nanterre, le déploiement du nouveau service de location de vélos à courte durée a été officialisé lundi 17 juillet. Il vient remplacer l'ancien dispositif Cy'Clic et ses près de 15 ans d'activité. Jusqu'ici disponible uniquement en centre-ville, le dispositif de location de vélos en libre-service sera étendu à d'autres communes de la Métropole à partir de septembre, notamment au Petit-Quevilly et à Sotteville-lès-Rouen.

• Lire aussi. [Dossier] Rouen. Nos bonnes adresses et conseils pour réparer son vélo dans l'agglo

Un dispositif étendu au-delà de Rouen

Près de 60 stations Lovélo sont d'ores et déjà en service, et pas moins de 1 000 vélos seront disponibles en location courte durée début 2024, d'après la Métropole. Les deux-roues sont équipés de cadenas connectés et d'un panier en acier doté d'un panneau solaire pour recharger la technologie embarquée dans le vélo. Plusieurs formules s'offrent aux usagers, du pass un jour jusqu'à l'abonnement à l'année, soit de 1 euro pour une utilisation à la journée à 25 euros pour en profiter toute l'année.

• Lire aussi. Seine-Maritime. Vers un renouvellement du dispositif "Ma Prime Vélo 76"

Par ailleurs, selon la Métropole, le service de location longue durée, ouvert aux particuliers en septembre 2021 puis étendu aux micro-entreprises cette année, a permis l'enregistrement de 3 500 contrats. Enfin, la barre des 200 places de stationnement sécurisé a été franchie cet été.