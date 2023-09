Cherbourg. Travaux des rues piétonnes : les pelleteuses sont arrivées près de la place de Gaulle

C'est donc parti ! Depuis le lundi 11 septembre, les pelleteuses sont arrivées rue Maréchal-Foch, à deux pas de la place de Gaulle, à Cherbourg, pour la poursuite des travaux de rénovation des rues piétonnes.

Les marquages au sol avaient été réalisés la semaine précédente. Les commerces restent bien sûr accessibles dans cette rue pendant la durée des travaux, comme Café Pompon, Saint James, La Mie Câline, la Tricoterie du Val de Saire, Cherbourg Transactions, ou encore Traces chaussures.

Les marchés déplacés

Pour rappel, les marchés hebdomadaires place de Gaulle ont été déplacés depuis le mardi 5 septembre : le mardi délocalisé dans la rue des Halles et le parvis du théâtre, le jeudi place Centrale et le samedi place Centrale et dans la rue Gambetta. Le carrousel habituellement situé place de Gaulle est déplacé devant le centre commercial Les Éleis pendant les travaux.

Le chantier s'étendra sur la place et les autres rues voisines dans les jours et semaines qui viennent, jusqu'au début d'année 2024.