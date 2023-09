Cherbourg-en-Cotentin. Attention, travaux : les marchés déménagent !

Les marchés hebdomadaires à Cherbourg-en-Cotentin déménagent, une conséquence des travaux de rénovation des rues piétonnes, rues de l'Ancien-Quai et Maréchal Foch et place de Gaulle.

Une nouvelle organisation est ainsi mise en place, en concertation avec les syndicats représentant les commerçants non-sédentaires, indique la mairie.

À partir de ce mardi 5 septembre, les marchés habituellement place de Gaulle sont délocalisés, rue des Halles et Parvis du théâtre pour les marchés du mardi. Place Centrale pour les marchés du jeudi et place Centrale et rue Gambetta pour les marchés du samedi.

Ces travaux de rénovation vont se prolonger jusqu'au début de l'année 2024, selon la mairie de Cherbourg-en-Cotentin.