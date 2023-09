Météo. Le soleil revient en force en Normandie, une vague de chaleur prévue début septembre

La rédaction de Tendance Ouest sait que cet été, ce sont plutôt des mauvaises nouvelles qui vous ont été annoncées : la tempête Patricia au début du mois d'août, le pluviomètre au maximum quasiment tout l'été, les Normands ont dû prendre leur mal de soleil en patience.

Jusqu'à 30°C dans les terres

Finalement, une vague de chaleur est annoncée dans la région dès le début de la semaine du lundi 4 septembre : troquez les parapluies contre des casquettes car après un premier week-end ensoleillé et chaud dans certains départements (jusqu'à 27 degrés à Alençon et Avranches !), le mercure grimpera partout en Normandie.

Ainsi, lundi 4 septembre, Météo France annonce un soleil sans nuages partout en Normandie (sauf sur la pointe du Cotentin) et des températures particulièrement estivales : 26°C à Saint-Lô, 28°C à Avranches, 27°C à Rouen et à Clécy. La journée la plus chaude de la semaine sera le mercredi 6 septembre, avec jusqu'à 30 degrés à Clécy ou Étrépagny.

Le beau temps se poursuivra tout au long de la semaine, jusqu'à des averses le week-end du vendredi 8 au dimanche 10 septembre mais toujours avec des températures clémentes autour de 25 degrés. Après l'été indien, l'été normand ?