Festival du cinéma américain de Deauville. Une reconnaissance mondiale pour l'interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones

Elle vient présenter son nouveau film, et recevoir un prix par la même occasion. Emilia Clarke, connue notamment pour avoir interprété Daenerys Targaryen dans la série à succès Game of Thrones, ou bien pour avoir eu un rôle dans un Star Wars, sera présente au festival du cinéma américain de Deauville.

La Britannique foulera le sol normand dimanche 3 septembre. Elle recevra un Nouvel Hollywood, prix saluant "le talent, la pas­sion et l'engagement de comé­diens et comé­diennes sur le sen­tier de la créa­tion". Un prix déjà attribué, entre autres, à Ryan Gosling. Emilia Clarke présentera également son nouveau film, réalisé par Sophie Barthes, The Pod Generation.

Sa venue a été confirmée au dernier moment par le festival, alors que le soutien de nombreux acteurs à la grève des scénaristes est venu contrecarrer les plans des organisateurs. Autre acteur de la série Game of Thrones, Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister, a annulé sa venue, tout comme Natalie Portman.

La 49e édition du festival a lieu du vendredi 1er au dimanche 10 septembre.