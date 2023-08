Travaux. Pourquoi n'y aura-t-il pas de trains entre Paris et Cherbourg pendant trois week-ends en septembre ?

Les passagers de la ligne Paris-Caen-Cherbourg devront prendre leur mal en patience. Pendant trois week-ends, du 2 et 3 septembre, du 16 et 17 septembre, du 30 septembre et 1er octobre, les circulations seront interrompues.

Mais c'est un mal pour un bien : la SNCF lance plusieurs opérations de maintenance et de modernisation au niveau d'Évreux : le remplacement d'aiguillages, le renouvellement de plus de 2 kilomètres de rails et la modernisation des réchauffages d'aiguilles qui permettent d'éviter le gel des installations pendant la période hivernale.

Voici les horaires des interruptions de circulations de train en septembre sur la ligne Paris - Cherbourg :

• Du samedi 2 septembre à minuit au dimanche 3 septembre à 16 heures.

• Du samedi 16 septembre à minuit au dimanche 17 septembre à 16 heures.

• Du samedi 30 septembre à minuit au dimanche 1er octobre à 16 heures.

La SNCF précise également que des cars de substitution seront mis en place le samedi.