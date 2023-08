Musique. Un nouveau clip pour la bande originale de Barbie, avec Ryan Gosling

Le film "Barbie" continue d'exploiter sa bande originale qui fait danser les foules. L'album est troisième des meilleures ventes d'albums en France !

À l'intérieur, un titre chanté par Ken à l'écran, et donc par son acteur Ryan Gosling, qu'on a déjà pu entendre pousser la chansonnette dans La La Land. Le clip de cette chanson intitulée "I'm just Ken" permet de voir l'envers du décor et de suivre les répétitions de l'acteur pour le tournage de la scène dans le film. Un moment de bonne humeur à découvrir maintenant :