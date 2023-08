Football (Ligue 1). Pour son retour en Ligue 1, le HAC a un cap : "Se maintenir et se faire plaisir"

C'est une Ligue 1 nouvelle formule que découvre le Havre Athletic Club pour son retour dans l'élite. Dans ce championnat resserré à 18 clubs (soit 34 journées), où le PSG fait toujours figure de favori pour le titre, les Ciel & Marine devront éviter les deux dernières places, synonymes de relégation. Le club classé 16e disputera quant à lui un barrage contre le vainqueur des play-offs de Ligue 2.

Être difficiles à jouer

Si les Havrais se sont préparés "à pouvoir battre n'importe qui", dixit l'entraîneur Luka Elsner (lire ci-dessous), l'objectif sera d'abord de se maintenir. "Difficile d'imaginer autre chose, nous sommes lucides", estime Jean-Michel Roussier, président du HAC Foot, qui dénonçait dès la fin de saison dernière une "iniquité de l'économie considérable" au sein de la Ligue 1. Le patron a fixé un cap : "Se faire plaisir et se maintenir. La barre est haute, mais nous ne sommes pas des victimes expiatoires."

En la matière, Clermont et Lorient, parvenus à se hisser dans le top 10 la saison passée, font figure d'exemple pour Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC depuis 2022. "On perdra des matches, c'est comme ça. Mais à la fin de l'année, il faut que l'on puisse se dire que l'on s'est maintenus, qu'on a été une équipe embêtante à jouer, que c'était difficile de venir jouer ici", énumère le stratège havrais. Jeu de transition, qualité technique des joueurs… La Ligue 1 tranche avec le championnat dans lequel a évolué le HAC pendant quatorze ans. "Ce qui diffère, c'est la capacité de certains joueurs à faire gagner des matchs", estime Mathieu Bodmer. Pour autant, le staff du club doyen se refuserait à parler d'exploit s'il venait à se maintenir. "Si on part du principe que c'est un exploit, alors on pense tous que l'on va descendre au démarrage."