Manche. La passagère d'un ferry ne débarque pas au port : des recherches menées en mer

Une femme a été portée disparu d'un ferry entre l'île de Wight et Guernesey. Lors de l'accostage samedi 22 juillet en soirée, la passagère n'a pas débarqué au port de destination. Soupçonnant une chute dans l'eau depuis le ferry, d'importants moyens nautiques et aériens ont été mobilisés, côtés français et britannique.

Le secteur probable de disparition ayant été intégralement investigué pendant plusieurs heures par les secours, les recherches ont été suspendues dans la matinée dimanche 23 juillet.