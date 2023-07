Caux-Austreberthe. Un nouveau tiers-lieu dédié à l'e-sport financé par la Région Normandie

Installé jusqu'ici dans un tout petit local des Bains de l'Austreberthe, le complexe aquatique de Barentin, le Colors Esport, club officiel d'e-sport de la commune, a trouvé un nouveau pied à terre dans les locaux de l'intercommunalité Caux-Austreberthe, à quelques centaines de mètres de leur ancien quartier général. Un "tiers-lieu", dédié au développement de l'e-sport, le jeu vidéo compétitif, financé en partie par la Région Normandie après un appel à projet.

Si ce financement, à hauteur de 40 000 euros du côté de la région, a surtout pour objectif de soutenir l'achat de matériel et développer l'écosystème "e-sport" dans l'agglomération, les ambitions du club et de la Région sont bien plus vastes. "Nous, ce que l'on souhaite avec Colors Esport, c'est de représenter la Normandie… en France, en Europe et à l'international", confirme David Kaswini, président et co-fondateur du club. "Même si l'on doit créer de la cohésion sociale et développer un écosystème 'e-sportif', ici, il ne faut pas oublier la performance, poursuit le président de Colors Esport. La performance va nous permettre d'avoir de la crédibilité pour inspirer d'autres personnes aussi et cela ne peut être que bon pour le développement de l'e-sport en Normandie."

• Lire aussi. E-sport. Le Havrais Lucas Lekhal va disputer la Coupe du monde de FIFA

Et les résultats sont là. Le club s'est hissé à la 32e place au niveau mondial sur le jeu populaire Fortnite lors du récent Gamers 8, l'un des plus gros tournois e-sport du monde, qui a eu lieu début juillet à Riyad, en Arabie saoudite. De quoi donner de l'espoir dans la structuration de la discipline en Normandie, alors que les moyens manquent, à en croire Aline Louisy-Louis, vice-présidente de la Région en charge du sport. "Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de ligue (dans l'e-sport, N.D.L.R) et c'est pour cela que notre levier, il est national, il faut que l'on arrive à convaincre le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation de mettre de l'argent dans le e-sport."

Le CIO, Comité international olympique, lui, est déjà convaincu, puisque l'e-sport devrait faire son entrée aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. "Je pense que tout club sportif aimerait que son joueur participe aux Jeux olympiques", affirme David Kaswini qui vise, en effet, une participation aux JO de Los Angeles. "On est en train de recruter les meilleurs joueurs pour pouvoir représenter la Normandie aux JO", poursuit le joueur.

• Lire aussi. [Enquête] Rouen. Esport, du canapé à la compétition

Les membres de Colors Esport devraient pouvoir s'installer dans leurs nouveaux locaux de 100 m2 début 2024, avant un déménagement, à terme, à la gare de Barentin, même si aucune date n'est prévue pour ce dernier projet. "Cela prend un peu de temps car c'est un bâtiment qui a vieilli et il faut offrir de bonnes conditions d'accueil", précise le maire de Barentin, Christophe Bouillon. L'élu en est convaincu, lui qui a découvert la discipline lors de la Paris Games Week, il faut déconstruire l'image d'Épinal qui colle aux gamers. "On veut tourner le dos à l'idée qui voudrait que, quand on est gamer, on est tout seul chez soi sans aucune relation. C'est tout le contraire, et le e-sport, aujourd'hui, emploie même les codes du sport, c'est-à-dire des publics qui viennent applaudir, des commentateurs, ou des préparations physiques."