E-sport. Le Havrais Lucas Lekhal va disputer la Coupe du monde de FIFA

Dans la famille Lekhal, je demande Lucas. Âgé de 20 ans, le frère de Victor, ex-capitaine du HAC Foot, brille lui aussi, balle au pied… Et manette en main ! Le Havrais s'est récemment qualifié pour la Coupe du monde de FIFA, le célèbre jeu de football sur console. Il joue en effet depuis trois ans comme professionnel d'e-sport à l'Olympique Lyonnais, "l'une des meilleures équipes de France et du monde", précise-t-il.

Quinze minutes par match

Leks - son pseudo sur FIFA - est le seul Français à avoir décroché son ticket pour la compétition, qui se déroule du dimanche 16 au mercredi 19 juillet à Riad, en Arabie Saoudite. Sous les couleurs de son club, il disputera dans un premier temps dix matchs de quinze minutes pour tenter de se placer dans les quatre premiers de sa poule avant, peut-être, de disputer les huitièmes de finale, les quarts, la demi-finale et la finale.

"L'objectif est évidemment de gagner. Je ne me fixe pas de limite, je vais essayer d'aller le plus loin possible et on verra. Je sais que je peux le faire, en tout cas !", assure Lucas Lekhal, qui s'entraîne actuellement six à sept heures par jour pour préparer cette Coupe du monde.

S'il concourt avec le maillot de l'OL, Leks peut néanmoins sélectionner tous les joueurs de la planète pour constituer son équipe sur FIFA. Ses joueurs clés ? "Mbappé et Messi", indique le Havrais. Outre la maîtrise du jeu, "le mental" sera l'un des enjeux : "Il y a l'avant match, les moments où il faut tenir le score… En quinze minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Il faut rester concentré et savoir gérer. Le fait d'avoir pratiqué le foot avant l'e-sport m'aide beaucoup dans des moments plus stressants."

Parmi les meilleurs Européens

La compétition sera suivie par 200 000 à 300 000 personnes en direct sur le web. Parvenir à se qualifier est déjà une très belle performance : "Il existe cinq championnats majeurs dans la saison. À l'issue, un classement est établi et le top 16 se qualifie pour la Coupe du monde. C'est difficile, le niveau est très resserré entre le premier et le centième européen", indique Lucas Lekhal, qui est également membre de l'équipe de France. Le vainqueur de la Coupe du monde repartira avec 300 000 euros.