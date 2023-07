Seine-Maritime. Congés, arrêt maladie… Face au manque de personnel à l'hôpital, des opérations déprogrammées

"La situation à Rouen n'est pas très différente des autres établissements de même de nature, c'est-à-dire des CHU, précise le professeur Pierre Michel, président de la commission médicale du CHU de Rouen. Il s'agit de problématiques que l'on connaît maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est-à-dire des taux d'absentéisme relativement élevés qui se cumulent pendant les grandes vacances avec des départs en congés et des arrêts maladie."

Conséquences directes de ce manque de personnel : l'établissement est contraint de déprogrammer des opérations. "Quasiment toutes les spécialités connaissent ce genre de problématique". Pour autant, "cet été n'est pas spécialement plus inquiétant que l'été précédent… On n'est pas en plan blanc ni au niveau le plus élevé de l'hôpital en tension", poursuit le président de la commission médicale. À Rouen, des postes restent vacants à l'hôpital, notamment du côté des gardes de nuit et de week-end pour lesquelles le recrutement semble encore difficile.

Tout de même, le CHU de Rouen peut s'appuyer sur du "sang neuf" cet été, notamment grâce aux sorties d'école d'infirmiers qui ont lieu en ce moment. Ainsi, plus d'une centaine d'infirmières et d'infirmiers devraient rejoindre l'établissement cette année grâce à une vaste campagne de recrutement lancée au CHU. "On compte beaucoup sur eux pour pallier ces tensions", confirme le professeur Pierre Michel.

Au Havre, des tensions mais pas de déprogrammation

"Il n'y a pas de fermeture ni de déprogrammation prévue cet été au Groupe Hospitalier du Havre", précise de son côté l'établissement de la cité Océane. "Néanmoins, notre hôpital reste sous tension pendant cette période estivale, tout comme la plupart des établissements de la région. Ainsi, le Groupe Hospitalier du Havre encourage la population à faire preuve de prudence et à consulter leur médecin traitant autant que possible", poursuit la communication de l'hôpital, invitant les patients à composer le 116-117 ou le 15 avant tout déplacement aux urgences.