Infirmière tuée à Reims. Quelle sécurité au CHU de Rouen ?

Une minute de silence à midi, mercredi 24 mai, dans tous les hôpitaux de France. Une minute pour rendre hommage à cette infirmière, tuée au CHU de Reims deux jours plus tôt.

À Rouen, au CHU, cette minute de silence s'est organisée en dernière minute, au sein des services. Dans celui des maladies infectieuses, une douzaine de médecins, infirmiers ou aides-soignants se sont retrouvés, certains les yeux humides. "Ça a provoqué de l'émotion parce que c'est survenu au sein d'un centre hospitalier. On se dit assez facilement que cela peut-être l'un d'entre nous, demain", explique Elisasol Guzman, cadre de santé dans le service, qui tenait à cette minute de silence. "Ça représente aussi la violence et l'agressivité auxquels on peut être confrontés, notamment aux urgences où vous êtes au contact direct de la violence."

7 462 interventions en 2022

Elisasol Guzman l'assure : "Impossible de rester insensible face à la perte d'une collègue." Malgré tout, consciente de la possible agressivité des patients ou des visiteurs, elle ne se sent pas en insécurité dans son quotidien, "même si la sécurité n'est pas là à 100 % non plus".

Au CHU de Rouen, 57 personnes, des agents de médiation et encadrants, sont présentes pour assurer la sécurité des sites 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Ils sont dispatchés dans plusieurs lieux stratégiques pour intervenir au plus vite. Si besoin de renfort, ils contactent les services de police. En 2022, ces agents sont intervenus à 7 462 reprises sur tous les sites, dont 5 763 fois sur le site principal Charles Nicolle, pour des patients agités, des familles ou visiteurs agressifs mais aussi des fugues, des assistances à personne, des vols ou des effractions. "Ils sont à un simple coup de fil. Chacun peut les appeler sur un numéro direct et on est vite accompagnés", insiste Christelle Heude, cadre supérieur de pôle au CHU de Rouen.

Leur travail est assisté par 312 caméras de surveillance sur tous les sites du CHU.