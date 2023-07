Fécamp. Après l'éboulement de falaise en février, le virage de la route du Phare désormais interdit

À Fécamp, la route du Phare est en partie interdite à la circulation, depuis lundi 10 juillet. Il est impossible de circuler au niveau du virage de la D79 proche du bord de falaise, jusqu'aux premières propriétés privées situées de part et d'autre de ce virage. Un barriérage et des déviations sont mis en place pour accéder au cap Fagnet et à son panorama. Les riverains directement concernés ont été prévenus individuellement.

Un principe de précaution

Cette mesure prise "par principe de précaution" est une conséquence de l'éboulement de falaise survenu le 22 février dernier. "Les évolutions constatées des fissures apparues sur le sol et dans la roche sont susceptibles de présenter un risque supplémentaire pour les personnes et les biens, notamment sur la route du Phare et ses abords", indique la Ville de Fécamp.

Elle avait par ailleurs pris des restrictions pérennes, peu après l'événement, sur une "bande de terrain" de 15 mètres à partir du bord de falaise. Les avenues du Bois-Rosé et des Peupliers ont été interdites à toute circulation au niveau du croisement de ces chaussées, tandis que la route du Phare (D79) était interdite à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Des restrictions prises à la suite des recommandations formulées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). En parallèle, les services municipaux ont mis en place un dispositif de surveillance de l'évolution du terrain, qui conduit à la mesure de précaution annoncée cette semaine.