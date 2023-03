Fécamp. Après les éboulements de falaise, de nouveaux aménagements décidés par la Ville

Mercredi 22 février, d'importants éboulements de falaise se sont produits à Fécamp. Le premier a été constaté à 13 h 30 et le second, plus important, à 21 h 30. Le phénomène concerne une surface de 40 mètres de largeur sur 15 mètres de profondeur. Il a marqué les esprits, puisqu'il a emporté un calvaire. Immédiatement, des mesures de sécurité ont été prises. Un périmètre de 100 mètres a été interdit aux véhicules et aux piétons en bord de falaise.

• Lire aussi. Fécamp. L'accès au phare et à la jetée nord interdits après un éboulement de falaise

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) s'est rendu sur place et a rendu son rapport le 2 mars dernier. Ses conclusions ont permis à la municipalité de prendre des mesures plus pérennes.

David Roussel, maire de Fécamp Impossible de lire le son.

Mesures concernant le Cap Fagnet

• Les avenues des Peupliers et du Bois-Rosé vont devenir des impasses.

• La maison rouge, située à environ 25 mètres du bord, n'est pas considérée comme étant en péril mais une partie de son jardin sera condamnée.

• La route du Phare sera rouverte à la circulation (milieu de semaine prochaine) mais interdite aux plus de 3,5 tonnes. Il sera interdit de stationner dans le virage à épingle surplombant la falaise.

• L'accès aux piétons du Cap Fagnet sera restreint. Une bande de 20 mètres depuis le bord de la falaise sera interdite. Le belvédère situé en tête de falaise sera reculé, certainement à hauteur des blockhaus, et le GR21 sera aussi éloigné du bord.

• Les accès à la jetée et au parking du Quai des pilotes sont rouverts. En revanche, l'accès à la plage entre la jetée et le Cap Fagnet reste interdit aux piétons.

La Ville a décidé de nouvelles modalités de circulation, en voiture ou à pied, Ici, la Côte de la Vierge et le Cap Fagnet. - Google Maps

Des mesures complémentaires

Pour mieux connaître l'état de la falaise, la Ville de Fécamp a sollicité le BRGM pour réaliser de nouvelles études, notamment au pied de la falaise. La municipalité souhaite également se rapprocher des communes voisines pour renforcer la sensibilisation du public aux risques du retrait de côte.

• Lire aussi. Fécamp. L'éboulement vu du ciel, les images impressionnantes d'un droniste

La disparition du calvaire dans les éboulis a ému les habitants. Il n'est pas possible de le récupérer. Un nouveau sera construit et installé sur la route du Phare, certainement pour juillet.