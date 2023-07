Cinéma. Indiana Jones et le cadran de la destinée, en route pour l'aventure !

Indiana Jones et le cadran de la destinée est le 5e opus de la saga. Il est réalisé par James Mangold, avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen à l'affiche.

Le film démarre avec une très longue intro de plusieurs dizaines de minutes, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Indy contre les nazis, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans la saga. En revanche, voir Indiana Jones au top de sa forme, avec un Harrison Ford des années 80, ça, c'est surprenant !

Les miracles de la technologie nous laissent croire que nous voyageons dans le temps et que nous sommes dans les années 80 en train de voir le deuxième opus de la saga. Le résultat est bluffant, on a vraiment l'impression qu'Harrison Ford a la quarantaine.

Après cette séquence nostalgie, nous sommes en mesure de comprendre l'intrigue avec la présentation d'un nouvel artefact mythique : le cadran de la destinée. Dans cet épisode, c'est une femme indépendante du nom d'Helena qui s'associe au célèbre archéologue. Mais elle n'est pas seule, un enfant débrouillard sera aussi sur le coup. La recette des Indiana Jones est bien là : une quête, des nazis, des embûches, des énigmes, des partenaires, des retournements de situation… C'est un plaisir, comme un péché mignon.

Au début du film, une fois de retour dans le présent, on retrouve Indy, futur retraité de plus de 80 ans. On a un peu de peine pour le personnage voire de la pitié, mais le rythme trépidant de la saga reprend le dessus. Les amateurs de course-poursuite ne vont pas être déçus, même si j'ai trouvé dommage que la musique épique de John Williams ne soit pas trop mise en avant. Malgré les notes du thème reconnaissable, elle reste dans l'ensemble bien discrète.

Indiana Jones et le cadran de la destinée saura vous scotcher au siège pendant cette nouvelle aventure. Les protagonistes sont tous intéressants et j'ai trouvé la conclusion satisfaisante dans ce qui devrait être le dernier Indiana Jones avec Harrison Ford à l'affiche, sauf si la technologie s'en mêle.

Un film à ne pas manquer, actuellement au cinéma !