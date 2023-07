Mort de Léon Gautier. L'hommage du maire de Ouistreham Romain Bail

Élu maire de Ouistreham pour la première fois en 2014 et réélu en 2020, Romain Bail a bien connu Léon Gautier. Le dernier vétéran vivant du commando Kieffer a vécu dans la commune pendant 30 ans. Il est mort lundi 3 juillet, à l'âge de 100 ans. C'était un homme "particulièrement modeste, très humble", assure l'édile, qui souligne aussi son sens de l'humour. "Il aimait bien vous raconter toujours une ou deux blagues, bien loin des préoccupations du quotidien", raconte-t-il.

Le décès de Léon Gautier n'est pas une surprise pour Romain Bail. "Ces derniers temps, il avait montré un peu de fatigue et lui-même avait, c'est comme cela qu'il l'a exprimé il y a peu, l'envie de partir", confie le maire de Ouistreham. Un hommage national en présence du président de la République devrait avoir lieu, a-t-il confirmé, sans toutefois avancer de date précise. Il espère un hommage "officiel, mais aussi populaire".

Bientôt une place Léon Gautier à Ouistreham ?

Installé à Ouistreham en 1992, Léon Gautier était bien connu des habitants. "J'espère que tu ne me feras pas une rue", aurait-il confié il y a peu à Romain Bail, qui raconte l'anecdote avec un sourire dans la voix. L'hypothèse la plus probable reste tout de même celle d'une place Léon Gautier. C'est en tout cas le souhait du maire de la ville. "On va d'abord prendre le temps du deuil", tempère l'élu, qui évoque le 80e anniversaire du Débarquement comme date possible pour une inauguration. Un espace public au nom du vétéran est une autre possibilité. En bref, surtout pas de rue Léon Gautier.

