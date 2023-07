Manche. Des rassemblements citoyens pour dire stop aux violences et aux agressions d'élus

Faits Divers. Plusieurs rassemblements citoyens ont eu lieu, lundi 3 juillet, dans les communes de la Manche. Elus et citoyens se sont retrouvés pour dire non aux violences et aux agressions d'élus qui secouent le pays après la mort du jeune Nahel.