Violences urbaines. Quinze pompiers normands en renfort dans le Val-d'Oise

Quinze pompiers normands sont partis, samedi 1er juillet, en renfort des pompiers du Val-d'Oise. Neuf pompiers manchois et six du Calvados sont partis avec deux fourgons incendie et un véhicule de chef de groupe. Les secours du Val-d'Oise ont fait cette demande d'aide en raison de leur forte mobilisation pour les violences urbaines qui ont éclaté après la mort du jeune Nahel. La mission des Normands est d'aider les Franciliens à protéger le département et ses habitants.

En tout, 15 pompiers de Normandie sont en renfort des pompiers du Val-d'Oise. - SDIS 95

Les pompiers normands partent régulièrement en renfort des autres départements, le plus souvent pour lutter contre les feux de forêt.

