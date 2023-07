Immersion. Feux de forêt : comment les pompiers du Calvados s'y préparent

Entre 2019 et 2021, 300 pompiers du Calvados ont été formés sur les feux en espace naturel. Les formations se poursuivent.

Former 700 sapeurs-pompiers à l'horizon 2026, voilà l'objectif du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (sdis14). Face au réchauffement climatique, former des pompiers volontaires et professionnels aux feux d'espaces naturels devient incontournable dans le département, si bien que depuis 2022, "les feux de forêt sont intégrés comme un risque à tendance courante et non plus comme une spécificité", note le capitaine Pierre Martin, formateur en feux de forêt. Un constat est implacable : en 2022, les pompiers du Calvados sont intervenus 588 fois pour des feux de végétaux, espaces naturels et feux de forêt, soit sur environ 600 hectares impactés. La volonté de sensibiliser les pompiers a débuté à l'été 2019. D'ailleurs, entre 2019 et 2021, 300 pompiers du département ont déjà été formés aux feux en espace naturel et cultivé, pour une enveloppe de 60 000 € par année de formation. Emeline Sanquer vient juste de boucler sa semaine de formation. Passée par la Marine nationale, la jeune femme de 26 ans voit cela comme une chance. "On m'a toujours dit que c'était l'un des meilleurs stages au sein des pompiers. J'ai toujours eu envie de le passer", sourit celle qui a enfilé sa tenue de pompier il y a seulement trois mois. Elouann Piot est le cadet de la promotion. Avec un papa pompier professionnel, il voit en cette nouvelle préparation un avantage considérable pour "être prêt à de nouveaux risques. On a davantage de connaissances par rapport à l'école".

Des exercices dans des conditions proches du réel

Pendant sept jours, les élèves sont plongés en milieu naturel, prêts à réagir à tous types de feux : feux de culture, feux de broussailles, feux de round-ballers, feux de sous-bois ou encore feux de forêt. "Ce sont des feux très spécifiques. Cela peut se propager très rapidement, contrairement à un feu en ville qui reste dans un milieu clos, analyse le jeune pompier du haut de ses 21 ans. On tire toujours des tuyaux, mais les manœuvres sont différentes." À Emeline d'abonder en ce sens : "Ce ne sont pas les mêmes techniques. On doit attaquer du camion au feu en assurant une pérennité de l'eau. Pour un feu de maison, c'est dans le sens inverse." Qu'ils soient déjà en caserne ou débutants, les soldats du feu enchaînent différents exercices, dans des conditions proches du réel. L'objectif étant d'être prêt pour la saison estivale qui débute. "Ça tombe à pic car on vient d'arriver en centre de secours. Si ça crame quelque part, on pourra aller éteindre un incendie", rétorque Emeline Sanquer, qui rêve déjà d'aller porter secours à sa Bretagne natale, se rappelant des violents incendies de la forêt de Brocéliande l'été dernier. Casque vissé sur la tête, Elouann trépigne d'impatience. "On ne le souhaite pas, mais j'ai déjà hâte d'éteindre mon premier feu !"