Eure. Cette association organise une séance de cinéma en plein air avec la projection de "Nos jours heureux"

C'est un film emblématique de la fin de l'été et des vacances : "Nos jours heureux" qui suit le quotidien d'une colonie de vacances, réalisé par Olivier Toledano et Éric Nakache et sorti en 2006 sera projeté à Breteuil le jeudi 31 août.

Buvette et cinéma en plein air

La projection est organisée par les jeunes de l'association Le Parc en partenariat avec les cinémas Noé dans le jardin public de Breteuil. Ce jour-là, plusieurs activités seront mises en place : un photomaton sera installé, ainsi qu'un fond vert pour s'exercer à la présentation télévisuelle de la météo.

À 20 heures, la buvette sera mise en place avec un barbecue et un coin saucisses et frites. Puis à 22 heures, le film "Le bracelet magique", réalisé par les jeunes de l'association du Parc sera projeté avant "Nos jours heureux", donc. L'occasion d'installer sa chaise de camping ou sa nappe de pique-nique pour profiter des douces heures de l'été.

Pratique. Projection de "Nos jours heureux" d'Olivier Nakache et Éric Toledano au jardin public de Breteuil à partir de 22 heures. Gratuit. Informations et renseignements au 02 32 29 71 82.