Mort de Nahel. Émeutes en Seine-Maritime : quatre blessés dont un grave, 17 interpellations

Après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi 27 juin, de nouvelles émeutes ont éclaté dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin en Seine-Maritime. Dans un premier bilan communiqué par la préfecture de Seine-Maritime vers 8 h 30, un homme, tombé du toit d'un magasin alimentaire pendant une action de pillage, a été grièvement blessé et pris en charge au CHU de Rouen.

Un bar-tabac et une boulangerie du centre commercial Kennedy à Bihorel.

Trois autres blessés dont un policier

Un policier a aussi été légèrement blessé après un tir de mortier, un autre homme brûlé aux mains en essayant d'éteindre un feu sur son balcon, et un autre légèrement intoxiqué après l'incendie d'un commerce. Des mairies annexes, des bureaux de Poste, de la Mission locale, de la police, ainsi que des écoles ont été attaqués et "gravement endommagés", précise la préfecture. Les communes les plus touchées sont Canteleu, Saint-Étienne-du-Rouvray, Le Petit-Quevilly, Maromme ou encore Bihorel. La maire du Petit-Quevilly Charlotte Goujon annonce que l'école maternelle Robert-Desnos a été partiellement incendiée.

De nombreux commerces ont également été dégradés et pillés au Havre et dans l'agglomération de Rouen. Au moins 22 véhicules ont aussi été incendiés.

17 personnes ont été interpellées pour des actes de violences. Près de 200 policiers et gendarmes ainsi que 185 sapeurs-pompiers ont été engagés pour y faire face.