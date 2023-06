[Vidéo] Caen. Le nom du nouveau Palais des sports est connu !

Les spéculations allaient bon train depuis plusieurs semaines, et chacun avait une idée du nom à donner à ce nouvel équipement sportif : le Vol'Caen, l'Arène Mathilde, Guillaume le Conquérant… Le débat est désormais quasiment clos. Ce jeudi 29 juin matin, des élus donnaient rendez-vous à la presse devant la nouvelle maison des clubs amateurs de la ville pour en dévoiler le nom, sous réserve du vote au conseil communautaire du soir.

Un nom plus sobre

Place maintenant au Palais des sports de Caen la Mer ! Un nom peu original, mais qui évite tous les mauvais jeux de mots et "qui s'inscrit dans la durée", nous confiait auparavant Aristide Olivier, rapporteur général en charge des sports et des finances à Caen la Mer. De plus, cela permet de rappeler à chacun que le financement de ce nouveau gymnase, d'un montant d'environ 40 millions d'euros, a été fait sous l'égide de la communauté urbaine, et non de la Ville de Caen uniquement.

Après avoir évolué de très longues années dans le Palais des sports, le Caen Basket Calvados ou le Caen Handball disputeront maintenant leurs rencontres dans le Palais des sports de Caen la Mer. Un léger changement de dénomination, mais un grand virage en termes d'affluence et de qualité !

