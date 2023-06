JO de Paris 2024. Flamme olympique : pour les communes de la Manche, une opportunité en or

Avec sept villes de la Manche traversées par la flamme des Jeux olympiques 2024, le département est à l'honneur. Si certains lieux emblématiques étaient sûrs d'accueillir le relais (ville d'arrivée pour le département), comme le Mont Saint-Michel, certaines étapes étaient plus difficiles à prévoir, comme Sainte-Mère-Église, Saint-Vaast-la-Hougue ou encore Villedieu-les-Poêles. Pour leurs maires, c'est un coup de projecteur unique.

Une découverte pour certains

"Une reconnaissance de l'importance de Saint-Vaast dans le paysage culturel manchois." C'est en ces termes que Gilbert Doucet, maire de la commune depuis 2020, évoque le passage de la flamme olympique à Saint-Vaast-la-Hougue. Forte de son titre de Village préféré des Français 2019, la commune de 1 800 habitants connaîtra donc "un coup de projecteur de plus" et sera "site emblématique" sur le parcours. "Je n'avais aucune info, si ce n'est qu'on était éligibles", dévoile Gilbert Doucet.

Une annonce attendue pour d'autres

Du côté de Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles, le processus a été légèrement différent. Après une première consultation, le Conseil départemental de la Manche a fait une proposition officielle au maire et à Frédéric Lemonnier, premier adjoint aux sports, que les deux hommes ont acceptée "avec enthousiasme". "J'espère qu'on sera dignes de cette confiance", souligne le maire, qui compte sur une large mobilisation des habitants et des sportifs.

Alain Holley, maire de Sainte-Mère-Église, était lui aussi au courant, mais n'en a parlé à personne. "C'étaient les consignes", explique l'homme politique qui juge "très symbolique" le passage de la flamme dans sa commune. Première ville de France libérée, Sainte-Mère-Église est loin d'être une ville anodine, d'autant que la flamme "représente la paix et l'amitié entre les peuples", selon Alain Holley. Le relais devrait traverser la commune peu avant le 80e anniversaire du Débarquement, augurant deux mois chargés, en mai et juin 2024, pour Sainte-Mère-Église et son maire, qui ne cache pas sa "sensation de fierté".

