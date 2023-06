Cherbourg-en-Cotentin. Fermetures, changements d'horaires : à quoi s'attendre cet été dans les piscines ?

Baisse de fréquentation en période estivale, tension sur le recrutement de saisonniers sur des postes de maîtres-nageurs, économies d'énergie… Pour toutes ces raisons, l'organisation des piscines à Cherbourg-en-Cotentin a été revue pour cet été. Les piscines Chantereyne et le Maupas - qui n'a jamais ouvert l'été - seront fermées en juillet et en août.

"Moins de dix personnes par jour" l'été à Chantereyne

La fréquentation pour Chantereyne est divisée par deux chaque mois de l'été par rapport à ceux de l'année scolaire. En effet, 6 235 personnes sont comptabilisées en moyenne par mois sur l'année scolaire, contre 3 138 en été. "Cette piscine est principalement fréquentée par les personnes qui travaillent en semaine sur le créneau du midi, précise Claudine Sourisse, adjointe aux sports à la commune nouvelle. En été, cela représente moins de 10 personnes par jour pour une capacité maximale de 500 personnes."

Une fréquentation en hausse à Équeurdreville

Chantereyne est globalement délaissée l'été, au profit des piscines ludiques et de plein air comme La Butte à Octeville, le centre aquatique d'Équeurdreville-Hainneville ou Collignon à Tourlaville. La structure d'Équeurdreville augmente fortement en juillet et en août, passant de 9 630 personnes en moyenne par mois sur l'année scolaire contre 15 340 par mois l'été. Les nouveaux horaires de la piscine de La Butte ont été modifiés et offriront une plus grande amplitude.

Et si Collignon restait fermée ?

En revanche, si le problème de légionelles persiste, la piscine Collignon resterait fermée et Chantereyne, elle, serait ouverte.

