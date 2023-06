Saint-Lô. Comment circuler et où stationner pendant la fête de la musique ?

Éviter la voiture et tout faire à pied en centre-ville. Voici le meilleur conseil pour profiter de la fête de la musique à Saint-Lô, mercredi 21 juin. Il sera impossible de se garer depuis la Vire jusqu'à la place de mairie. Dès 18 heures, les voitures devront laisser leurs places aux groupes de musiciens et aux habitants qui vont venir profiter de cette fête populaire.

Où se garer alors ?

Dans le centre-ville, il sera totalement interdit de stationner dans les rues Torteron, Saint-Thomas, Havin et rue du Bel. Les routes pour y accéder seront aussi barrées. Pour quitter la zone des festivités, les automobilistes auront jusqu'à 19 heures. Il sera possible de se garer sur le parking Sainte-Croix, place du Champs de Mars, devant le lycée Leverrier, le long des remparts rue des Noyers et vers la Dollée. Pour remonter vers le centre, il y a l'ascenseur de la Dollée.

Carte d'accès à la fête de la musique 2023 à Saint-Lô. - Mairie de Saint-Lô

Des navettes gratuites vers les parkings plus lointains

Il faut aussi penser aux parkings en périphérie de la ville. Celui du Conseil départemental sera ouvert pour l'occasion et il y a aussi celui du Parc des expositions. Pour rejoindre ensuite le centre-ville, des navettes gratuites circuleront toute la soirée. En provenance du Conseil départemental, elle s'arrêtera rue Falourdel. Celle qui vient du Parc des expositions aura son arrêt place Sainte-Croix.

