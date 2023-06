Saint-Lô. Fête de la musique : un événement qui rayonne dans toute la Manche

Avec entre 25 000 et 30 000 personnes selon la police et la préfecture de la Manche, l'édition 2022 de la fête de la musique de Saint-Lô avait rencontré un franc succès. Cette année, la mairie veut continuer sur sa lancée pour ce mercredi 21 juin.

Un événement à destination de toute la Manche

Loin de se limiter aux Saint-Lois, la fête de la musique vise à attirer un large public, ce qui se ressent dans le budget de cette édition, chiffré à plus de 110 000 €. Un coût partagé, puisque le Conseil départemental de la Manche est de retour dans le projet pour la première fois depuis plusieurs années. Les différents partenaires viendront, eux aussi, épauler la mairie. La programmation s'en ressent. Avec Charly et Lulu du Hit Machine à la présentation, les Gipsy Kings, Larusso, Colonel Reyel et DJ Wild, la mairie ne s'en cache pas, tout est fait pour attirer un public aussi large que possible et venu de tout le département, voire de la Basse-Normandie dans son ensemble.

Carte présentant le périmètre de sécurité pour la fête de la musique 2023 à Saint-Lô. - Mairie de Saint-Lô

Une organisation bien ficelée

Du côté pratique, tout est fait pour éviter les incidents. De nombreuses rues à proximité de la Plage verte, où auront lieu les concerts, et du centre-ville seront interdites à la circulation et au stationnement. Les spectateurs auront accès à un espace prévention, destiné à la sensibilisation et à la prise en charge. Un important dispositif de sécurité sera également mis en place.

Afin de désengorger au maximum la ville, des navettes gratuites seront proposées pendant toute la soirée. La première circulera entre le parking du Conseil départemental, libéré pour l'occasion, et la rue Falourdel. La seconde, elle, fera l'aller-retour entre le parking du Parc des expositions, lui aussi accessible, et la place Sainte-Croix. Des dispositifs qui annoncent un événement exceptionnel.