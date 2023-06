Cerisy-Belle-Étoile. Bichoiseries 2023 : concerts, covoiturage, animations... Toutes les infos pratiques

Le festival ornais Les Bichoiseries est de retour vendredi 23 et samedi 24 juin. Au programme : musique électronique, rock et chanson française pour tous les goûts depuis 16 ans.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste des places que pour le vendredi. Une solution subsiste pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'obtenir leur place : surveiller la page des Bichoiseries sur le site spécialisé Ticket Swap.

Une programmation éclectique

Côté concerts, ils se tiendront sur deux lieux : le chapiteau et la scène. Aucun ne se chevauche, donc il n'est pas utile de choisir entre deux artistes. Voici les horaires des concerts :

Vendredi 23 juin

Au chapiteau :

• Picon mon Amour à 19 h 45

• Johnnie Carwash à 22 h

• We hate you please die à 00 h 20

Sur la scène :

• Ludwig von 88 à 20 h 45

• Mass Hysteria à 23 h

• Vitalic à 1 h 20

Samedi 24 juin

Au chapiteau :

• Tendresse à 19 h 45

• Poésie Zéro à 21 h 45

• Madam à 00 h 05

• Maïcee à 2 h 10

Sur la scène :

• Zoufris Maracas à 20 h 40

• Tryo à 22 h 45

• La P'tite Fumée à 01 h 05

Le covoiturage

Le festival a mis en place une page Facebook pour limiter le transport individuel au profit du covoiturage. Le bonus : cette initiative permet de rencontrer de futurs nouveaux amis avant même d'arriver sur les lieux.

Y a-t-il des animations entre les concerts ?

Tout au long du festival, en dehors des concerts, les Bichoiseries accueillent plusieurs ateliers (création artistique, fresque du climat, sensibilisation...) à prix libre et spectacles musicaux, de cirque ou de magie pour petits et grands.

Comment payer sur le site du festival ?

Les festivaliers y sont désormais habitués : pour payer, un moyen unique désormais, le "Bich'Cash", une carte de paiement propre à l'événement. En clair, chacun peut recharger son compte sur le site des Bichoiseries, y consulter son solde et se faire rembourser après en cas d'excédent.

D'autres informations utiles

Quelques informations pêle-mêle qui pourraient être utile aux festivaliers : notez que le camping est inclu dans le prix du billet, qu'il n'y a pas de distributeur de billets au village de Cerisy-Belle-Etoile et que toute sortie du site est définitive, sauf pour les détenteurs d'un pass 2 jours. Bon festival !