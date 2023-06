[Interview exclusive] Cerisy-Belle-Étoile. Succès annoncé pour le festival Les Bichoiseries : "Nous sommes en train de vendre les derniers billets"

"Depuis la première fois dans l'histoire du festival, on va certainement être complets. Nous sommes en train de vendre les derniers billets pour le vendredi", répond fièrement Arnaud Lacy, vice-président de l'association Mafio'Zik. En effet, le succès est bien au rendez-vous de cette édition 2023 du festival Les Bichoiseries, qui a lieu vendredi 23 et samedi 24 juin, à Cerisy-Belle-Étoile. Les Pass 2 jours sont partis très rapidement, les places pour le samedi sont épuisées depuis dix jours et il ne reste que quelques places pour le vendredi.

Sur scène, les festivaliers auront le plaisir de pouvoir retrouver Tryo ou encore Mass Hysteria, qui vient d'ailleurs de sortir le clip vidéo de sa chanson Le Grand Réveil, réalisé à l'aide des dernières technologies audiovisuelles d'intelligence artificielle.

La saison estivale est lancée dans le cœur du département de l'Orne avec ce festival qui se veut convivial et accessible.

Ecoutez Arnaud Lacy, vice-président de l'association Mafio'Zik :

Une programmation plutôt rock cette année Impossible de lire le son.

Il était impossible de ne pas poser la question du coup de cœur de cette programmation pour Arnaud Lacy :

Le coup de coeur d'Arnaud Lacy Impossible de lire le son.

Des cachets toujours plus importants pour faire venir des artistes de qualité, mais le succès est au rendez-vous :

Un bon compromis pour la programmation Impossible de lire le son.

En marge des concerts, des spectacles seront proposés au public intitulés "Lez'Arts de Rue" :

Lez'ARTS de rue, des spectacles pour toute la famille Impossible de lire le son.

Pour se restaurer, régler ses achats sur place, il faut penser à recharger sa carte Bich'cash :

La Bich'Cash, pour regler ses achats sur place Impossible de lire le son.

Ce vendredi 16 juin est l'ultime jour pour vous procurer les dernières places à tarif réduit. À partir de demain, les places seront au prix de 35 € au lieu de 30 €.

Affiche Les Bichoiseries 2023

Pour se donner une idée de ce qui vous attend cette année, découvrez l'aftermovie 2022 du festival Les Bichoiseries :

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur bichoiseries.com.