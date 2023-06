Rouen. Trois menus "spécial Armada" à ne pas manquer pour les fins gourmets

Du mercredi 7 au dimanche 18 juin, à l'occasion de l'Armada, de nombreux restaurateurs du centre-ville de Rouen ont décidé de jouer le jeu en créant des menus "spécial Armada", où une option poisson est bien évidemment proposée. Parmi eux, trois établissements se sont démarqués grâce à leur carte.

L'Incontournable, situé rue de la Pie

C'est une adresse prisée des fins gourmets. L'Incontournable est un restaurant situé au 1 rue de la Pie à Rouen, notamment connu pour ses produits de saison et de qualité. À l'occasion de l'Armada, le chef Éric Autin a créé une carte spéciale disponible du 7 au 18 juin. Le midi, plusieurs formules sont proposées : entrée, plat ou plat, dessert à 22 euros, et entrée, plat, dessert à 27 euros. En entrée, plusieurs choix, comme du guacamole à l'Espelette. En plat, trois propositions, parmi lesquelles du thon rouge en tartare au gingembre, coriandre, gaspacho de courgette et sésame. Et en dessert, trois choix également, dont une mousse au chocolat légère sur brisure de sablé normand et sa compotée d'agrumes. Un très bon rapport quantité prix dans ce restaurant qui pratique les même tarifs qu'en période classique.

Cancan, situé place du Vieux-Marché

Dans le même esprit, Cancan est un restaurant bistronomique lui aussi bien connu des Rouennais. Jusqu'au mardi 20 juin, deux menus Armada sont proposés : entrée, plat ou plat, dessert à 26, 80 euros. En entrée, trois choix sont possibles, notamment une burrata bien crémeuse", de la roquette et ses tomates vinaigrette à l'italienne. En plat, cinq suggestions sont proposées. On retrouve par exemple du poisson, avec un dos de lieu à la plancha et son risotto aux herbes & sauce vierge aux agrumes. Et en dessert, trois douceurs sont affichées, dont la tarte aux poires façon Bourdaloue, espuma à la saveur d'un chocolat chaud. Là aussi, un bon rapport quantité prix est à noter.

Le XXI de la rue aux Ours

Le XXI est un restaurant inclusif qui emploie 12 personnes atteintes de trisomie 21, de déficience mentale ou d'autisme. Là-bas, des plats traditionnels français sont à la carte. Et pour l'Armada, l'établissement s'est lui aussi lancé dans la création d'un menu spécial. La formule entrée, plat ou plat, dessert est à 29 euros et la complète, entrée, plat, dessert, à 35 euros. Au niveau des entrées, on retrouve par exemple des cannellonis de saumon fumé et fromage blanc aux agrumes et des billes de melon, jambon sec et granité pastèque. En plat, il y a là encore du poisson, avec le dos de lieu croûte de chips de crevette sauce coco citron confit et gingembre. Enfin, en dessert, deux classiques sont à la carte, dont le brownie, éclats de noix et noisette avec sa crème glacée vanille. Et preuve de la qualité de cette adresse, elle a même reçu le prix "coup de cœur" de l'Armada Rouen 2023.

