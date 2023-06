Armada. Des prix plus élevés qu'en ville sur les stands des quais de Seine à Rouen ?

À l'Armada de Rouen, la balade sur les quais de Seine avec ses centaines de stands peut vite devenir un gouffre financier. Les prix pratiqués varient d'un barnum à l'autre mais, globalement, les exposants sont assez gourmands. Cela n'empêche pas les touristes de se régaler.

De 0,99 à 119 euros à la boutique officielle

Aux boutiques officielles de l'Armada, installées en cinq endroits du site entre la rive droite et la rive gauche, on s'arrache les casquettes, t-shirts, marinières et autres mugs aux couleurs de l'événement, d'après les vendeurs sur place. Le réapprovisionnement se fait d'ailleurs chaque soir. On y retrouve des produits allant de moins de 0,99 euro pour les stickers jusqu'à 119 euros pour la montre floquée Armada.

La note peut s'avérer salée pour une journée passée à l'Armada de Rouen.

Mais hormis les stands pour accessoires, orfèvrerie et autres, qu'il est toujours possible de contourner, ce sont bien les restaurants et les bars qui sont pris d'assaut par les touristes. Les propositions ne manquent pas pour se sustenter. Mais là encore, les prix sont assez fluctuants d'un stand à l'autre. Surtout, les tarifs peuvent être légèrement plus élevés qu'en ville, notamment en ce qui concerne la restauration rapide, kebabs, tulipes et autres burgers.

Pour les plus fins gourmets, une ribambelle de restaurants aux diverses spécialités se sont installés sur les quais de Seine, mais ils sont pour la plupart bondés le midi et bien plus chers que les bistrots de la ville. Un plat unique tourne en moyenne autour des 20 euros et plus, sans entrée ni dessert. Ils sont donc à fréquenter avec modération pour celles et ceux qui n'ont pas prévu un gros budget "Armada". Côté boisson, c'est sensiblement la même chose. Les prix gonflent parfois de plusieurs euros par rapport à une consommation classique en ville.

Malgré tout, la visite des bateaux et les concerts de la Région restent gratuits sur le site de l'Armada.