[Photos] Rouen. Elles patrouillent sur les quais à cheval, Gaelle et Roxanne font partie de la brigade équestre à l'Armada

"On arrive avec les chevaux dans le camion, on les prépare, on les selle et après on patrouille sur les quais", explique Gaelle Guichard, 37 ans, fonctionnaire de police en brigade équestre du 91, dans l'Essonne, à Draveil. Pour l'Armada 2023, elle et sa collègue Roxanne Ruiz ont été mobilisées, depuis lundi 12 juin, pour patrouiller sur les quais rive droite de Rouen. Mais cela demande de l'organisation.

Avant d'aller patrouiller sur l'Armada à partir de 10 heures, la brigade équestre du 91 se rend à la Chevalerie de la Bretèque, à Bois-Guillaume, pour s'occuper des chevaux vers 8 heures. "Les gens ne s'imaginent pas que notre métier est aussi physique !", lance Roxanne Ruiz, 34 ans, fonctionnaire de police en brigade équestre. "Il y a tout le côté logistique et l'entretien du cheval qu'on doit faire avant et après. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie." En effet, les policières à cheval patrouillent sur l'Armada de 10 heures à 12 heures puis de 13 heures à 15 heures. Mais après ça, elles ramènent les chevaux en camion aux écuries pour les doucher et leur donner à manger. Ensuite, "il y a tout le matériel à nettoyer puis à ranger", ajoute Roxanne Ruiz. Leur journée est donc bien remplie.

"Grâce aux bénévoles de l'Armada, on a réussi à avoir de l'eau pour les chevaux"

Avec les températures élevées à Rouen depuis le début de l'Armada, les chevaux aussi ont besoin de s'hydrater entre chaque patrouille. "Grâce aux bénévoles de l'Armada, on a réussi à avoir de l'eau pour les chevaux et pour nous, parce qu'avec l'équipement que l'on a, on est déshydratées", assure Gaelle Guichard. Et une fois rentrées aux écuries, leurs montures peuvent enfin souffler et profiter de leur box rempli de paille.

Pour l'Armada 2023, deux autres policiers de la brigade du 59 du Nord ont aussi été mobilisés pour patrouiller sur les quais rive gauche. À la fin de la journée, leurs chevaux rejoignent ceux de l'Essonne à la Chevalerie de la Bretèque.