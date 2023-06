Le Havre. La compagnie CFC dévoile le nom de la marraine du paquebot Renaissance

C'est la comédienne Anne Parillaud qui sera la marraine de Renaissance, le paquebot de la Compagnie Française de Croisières, qui sera baptisé au Havre le mercredi 28 juin.

L'actrice, révélée dans le film Nikita de Luc Besson, sera présente à l'occasion de la cérémonie.

Actrice et romancière

Au fil de sa carrière, Anne Parillaud a donné la réplique à des acteurs mythiques comme Alain Delon, Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni ou Catherine Deneuve. On se souvient de ses prestations dans L'Homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, John Malkovich et Gerard Depardieu, Tout pour plaire avec Mathilde Seigner et Judith Godrèche ou encore Gangsters, d'Olivier Marchal.

Anne Parillaud a également joué au théâtre ou pour la télévision. Elle est aussi romancière.

Renaissance doit être baptisé au Havre après deux reports liés à des aléas sur le chantier de rénovation de ce paquebot (ex Maasdam). La compagnie proposera plusieurs croisières au départ de la cité Océane.

