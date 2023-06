Le Havre. Opérabus, grands noms, classiques revisités… Ce qui nous attend au Volcan

Le Volcan du Havre présente sa saison 2023-2024 à 19 heures, jeudi 15 et vendredi 16 juin. Il s'agira de la première concoctée par Camille Barnaud, directrice de la scène nationale depuis l'été dernier. Au programme : 86 spectacles, soit 276 représentations, dont une centaine sur le temps scolaire. Théâtre, musique, cirque, danse… Plusieurs disciplines vont se succéder sur les scènes du Volcan.

De grands classiques revisités

Comme toujours, le Volcan accueillera des adaptations actuelles de grandes œuvres classiques. Ce sera le cas de Phèdre de Racine (14 au 16 novembre), L'Avare de Molière (13 et 14 décembre), Roméo et Juliette version Chostakovitch et Prokofiev, interprété par l'orchestre des Dissonances (9 février), le roman de Jules Verne 20 000 lieues sous les mers en pièce de théâtre pour le jeune public (16 et 17 février) tout comme La belle au bois dormant en version théâtrale et musicale (13 mars) ou encore L'Iliade et L'Odyssée d'Homère revisités par Pauline Bayle (16 au 18 avril).

Des grands noms

Côté artistes connus et reconnus, le Grupo Compay Segundo, famille de cœur et de sang du leader du Buena Vista Social Club, transportera les Havrais jusqu'à Cuba (25 octobre). Le chanteur Nosfell proposera une performance intitulée Le corps des songes (9 novembre), conte fantastique et lyrique. Le public pourra applaudir le Normand François Morel avec son spectacle La Grande Vie (16 décembre), accompagné d'une vingtaine de musiciens de l'Orchestre régional de Normandie. L'actrice Adèle Haenel apparaîtra dans Extra Life (27 et 28 mars), un spectacle qui mêle théâtre, danse et performance et met en scène un frère et une sœur confrontés à des traumatismes d'enfance.

Un nouveau festival : Déviations

Pour valoriser les nouvelles formes de création, qui questionnent parfois le rapport entre œuvres, artistes et public, le Volcan proposera le festival Déviations, du 12 au 28 mars. Au programme notamment, la pièce Reconstitution : le procès de Bobigny (12 et 13 mars), où le public sera mobile sur le plateau, circulant entre les différents protagonistes du procès qui rendit célèbre l'avocate Gisèle Halimi. L'opérabus de la compagnie Harmonia Sacra sera quant à lui amené à circuler sur le territoire (26 au 29 mars), jusqu'à Fécamp.

L'opérabus présenté par Camille Barnaud Impossible de lire le son.

Des acrobaties

Le cirque Eloize (6 et 7 février), venu du Québec, enchantera petits et grands avec ses dix acrobates et musiciens accompagnés d'un conteur, pour des numéros de tissu, de mât chinois, de roue Cyr ou d'équilibre sur cannes. Pour clôturer la saison, la compagnie XY proposera Les Voyages sur tout le territoire havrais. "Les acrobates vont s'installer dans différents quartiers pour des spectacles qui jouent avec l'architecture, parfois déambulatoires, parfois participatifs", détaille Camille Barnaud, directrice du Volcan. Le public sera invité à porter ou être porté…

Pratique. Le Volcan, présentation de saison jeudi 15 et vendredi 16 juin à 19 heures dans la grande salle, gratuit sur réservation. Ouverture de la billetterie samedi 17 juin de 10 à 18 heures et dimanche 18 juin de 10 à 13 heures. Réservation d'un créneau au guichet ou au 02 35 19 10 20. Billetterie en ligne sur levolcan.com.